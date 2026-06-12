قبل الأوروجواي.. الأخضر يخصص 400 تذكرة

ينتظر اكتمال وصول رابطة مشجعي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة ميامي الأمريكية، الأحد، استعدادًا لمساندة الأخضر في مواجهته الافتتاحية أمام أوروجواي ضمن منافسات كأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن معظم أعضاء الرابطة وصلوا بالفعل إلى مدينة ميامي، على أن يكتمل توافد بقية المشجعين قبل المباراة التي تُجرى صباح الثلاثاء بتوقيت الرياض العاصمة السعودية.

وأضاف المصدر أن جميع المعدات الخاصة برابطة المشجعين، بما في ذلك أدوات التشجيع واللافتات، من المنتظر أن تصل إلى ميامي قبل يومين من المواجهة الأولى للأخضر في المونديال.

وعلى صعيد متصل، يعتزم المنتخب السعودي توزيع أكثر من ألف علم وأكثر من ألف وشاح على الجماهير السعودية قبل انطلاق مواجهة أوروجواي على ملعب ميامي.

كما خُصصت 400 تذكرة للجماهير السعودية في كل مباراة من مباريات الأخضر الثلاث ضمن دور المجموعات، ليصل إجمالي التذاكر الموزعة إلى أكثر من 1200 تذكرة.

وبحسب المصدر، تجاوز عدد المبتعثين السعوديين الراغبين في حضور مباريات المنتخب السعودي، الذين تقدموا بطلبات رسمية عبر النماذج المخصصة لذلك، حاجز 4000 مشجع.