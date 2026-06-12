قائد اليابان يعلن الاعتزال

أعلن واتارو إندو، قائد المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، الخميس اعتزاله اللعب دوليًا، بعد استبعاده عن منافسات كأس للإصابة قبل ثلاثة أيام من المباراة الافتتاحية أمام هولندا.

وانسحب لاعب وسط ليفربول الإنجليزي من البطولة بعد فشله في التعافي من إصابة في القدم، ليحل بدلًا منه شوتو ماتشينو لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقال إندو «33 عامًا» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «يشعر بالإحباط» لعدم تمكنه من اللعب، لكنه أعرب عن دعمه لمنتخبه في المجموعة السادسة التي يواجه فيها هولندا وتونس والسويد.

وكتب على منصة «إكس»: «سيأتي بالتأكيد وقت في المستقبل تفوز فيه اليابان بكأس العالم، لذا فلنؤمن بذلك وندعم المنتخب». وأضاف: «لنوحّد قوة اليابان حتى يتحقق هذا الحلم في هذه البطولة في أمريكا الشمالية».

وكان إندو قد تعرض لإصابة في القدم أنهت موسمه أثناء مشاركته مع ليفربول في مباراة أمام سندرلاند في فبراير، قبل أن يعود للمشاركة مع اليابان أمام إيسلندا «1-0» في طوكيو يوم 31 مايو، قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، واستمر في الشعور بعدم الارتياح خلال المعسكر التحضيري للمونديال في المكسيك حيث لم يشارك في أي حصة تدريبية كاملة.

وشارك إندو في التدريبات عندما انتقل المنتخب إلى مقره في ناشفيل بالولايات المتحدة الإثنين، لكنه لم يتمكن من استعادة جاهزيته الكاملة في الوقت المناسب قبل انطلاق المنافسات.

وقال إندو: «بذلت كل ما في وسعي منذ تعرضي للإصابة، لذا لا أشعر بأي ندم.. بالطبع أنا محبط لأنني لا أستطيع اللعب في هذا المونديال».

وتابع :«لكن أكثر من ذلك، أنا فخور بأنني كنت قائدًا لهذا المنتخب منذ كأس العالم في قطر، وساهمت في تطوره ليصبح من الطبيعي أن يضع التتويج بكأس العالم هدفًا له».

وخاض إندو أول مباراة دولية له مع اليابان 2015، وينهي مسيرته مع 73 مباراة دولية سجل خلالها أربعة أهداف. وكان ضمن تشكيلة اليابان بمونديالي 2018 و2022.