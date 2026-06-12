كينيونيس: هدف وملعب رائع وجماهير.. أشعر بالسعادة

كشف المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن شعوره، بعد تسجيل أول أهداف كأس العالم، وقيادة منتخب بلاده للفوز على جنوب إفريقيا، الخميس، على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا» قال كينيونيس: «سعيد لأنني سجلت أول هدف لي في كأس العالم، وفي ملعب رائع مثل هذا وبوجود الجماهير، من المهم لي أن أتذكر ما فعله زملائي لتحقيق أول 3 نقاط في البطولة».

وأضاف المهاجم الذي حصل على جائزة رجل المباراة الافتتاحية: «لقد شعرنا بالدعم الجماهيري الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، ونحن مترابطون وهذا ما ظهر في مباراة اليوم».

وسجل كينيونيس الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة التاسعة، ونجح المنتخب في الفوز بالمباراة 2ـ0، بعد إحراز زميله راؤول خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ويلتقي المنتخب المكسيكي في المباراة المقبلة، الجمعة، مع كوريا الجنوبية، ضمن منافسات ثاني جولات المجموعة الأولى.