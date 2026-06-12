مناورة تختبر تكتيك دونيس

ترجم اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أفكاره الفنية عبر مناورةٍ تكتيكيةٍ، تخلَّلت حصةً تدريبيةً، خاضها «الأخضر»، فجر الجمعة، في أمريكا، تحضيرًا لمواجهة الأوروجواي ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وجرت الحصة على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية، المقرُّ الدائم للمنتخب خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وبدأت الحصة، التي فتح المنتخب أوَّل ربعِ ساعةٍ منها أمام وسائل الإعلام، بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات التمرير والاستحواذ على الكرة.

وبعد ذلك، طبَّق دونيس تمارينَ تكتيكيةً، ثم خصَّص وقتًا لتنفيذ الكرات الثابتة، قبل ختام الحصة بالمناورة.

وتبقَّت ثلاث حصصٍ تدريبية لـ «الصقور» على «كيو 2» قبل ملاقاة الأوروجواي، فجر الثلاثاء، على ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتضمُّ المجموعة أيضًا منتخبَي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين سيتواجهان، مساء الإثنين، قبل لقاء السعودية والأوروجواي بست ساعاتٍ.

وسيلتقي المنتخب السعودي إسبانيا ضمن الجولة الثالثة، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر.