وعكة صحية تبعد ماكتومناي

تخلف سكوت ماكتومناي، لاعب وسط المنتخب الإسكتلندي، عن العودة مع زملائه اللاعبين إلى مقر سكنهم في مدينة بوسطن الأمريكية، وذلك بعد غيابه عن التدريبات بسبب وعكة صحية تعرض لها في المعدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن نجم نابولي الإيطالي «15 هدفًا في 70 مباراة دولية»، الذي تألق مع المنتخب في الفترة الأخيرة، موجود مع المجموعة لدى سفرهم إلى معسكر الفريق في شارلوت. وأضافت أن لاعب الوسط واصل رحلته بمفرده مع طبيب الفريق، في إجراء احترازي.

وسيخوض المنتخب أول مباراة له في كأس العالم منذ 28 عامًا، وذلك بقيادة مدربه ستيف كلارك، حينما يواجه هايتي مساء السبت في ملعب بوسطن بمدينة فوكسبورو.

كما سيلعب المنتخب أمام المغرب والبرازيل في المجموعة الثالثة بالبطولة التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل ماكتومناي، هدفًا في المباراة التجريبية التي فاز فيها المنتخب على بوليفيا برباعية نظيفة، السبت الماضي.