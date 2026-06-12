مزراوي يعود إلى «أسود الأطلس»

تجاوز نصير مزراوي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مخاوف الإصابة، وأصبح متاحا لخوض المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم، أمام البرازيل، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني يوم الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعرض مدافع مانشستر يونايتد لإصابة في كتفه خلال المباراة التجريبية أمام النرويج الأحد استعدادًا للمونديال ، مما أثار المخاوف بشأن جاهزيته للمشاركة في البطولة.

وأوضح يونايتد في بيانه أن مزراوي عاد لتدريبات «أسود الأطلس»، بعد حصص خاصة في صالة الألعاب الرياضية كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لفحص دقيق من جانب الجهاز الطبي لمنتخب بلاده، ويأمل أن يكون جاهزًا للمباراة المرتقبة أمام البرازيل في المجموعة الثالثة على ملعب «ميتلايف» فجر الأحد.

وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخبي هايتي واسكتلندا.

وكان المنتخب المغربي استبعد الخميس لاعبين مهمين للإصابة وهما جناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي ومدافع مرسيليا الفرنسي نايف أكرد.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المغرب استبدل اللاعبين بالجناح الأيسر لأنجيه الفرنسي أمين السباعي ومدافع الفتح السعودي مروان سعدان.