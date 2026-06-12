توخيل: أندرسون لاعب متكامل.. واهتمام سيتي لا يزعجه

وصف الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست، بـ«اللاعب المتكامل» ولا يعتقد أن انتقاله المحتمل إلى مانشستر سيتي مقابل مبلغ ضخم سيؤثر على مستواه.

وقد يشارك أندرسون « 23 عامًا» أساسيًا في مباراة إنجلترا الافتتاحية في كأس العالم ضد كرواتيا الأربعاء المقبل، بعد أن رسخ مكانته كلاعب محوري منذ ظهوره الأول مع المنتخب في سبتمبر الماضي.

وقال توخيل في تصريحات صحافية الخميس: «إنه لاعب من الطراز الرفيع، لا يوجد ما يقال أكثر من ذلك، إنه لاعب متكامل». وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أنا سعيد بانضمامه إلينا بهذا المستوى، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا».

وعند سؤاله عما إذا كان على علم بعرض مانشستر سيتي، قال مدرب إنجلترا: «لا تعليق! يبدو أنه غير متأثر. لقد قدم أداء مذهلًا، لذا كل شيء على ما يرام».

وأشار توخيل إلى أن مساعده تحدث مع أندرسون، صاحب التسع مباريات دولية، حول الوضع، لكن مدرب إنجلترا لن يناقش انتقالًا محتملًا، يؤكد جودة اللاعب.

وأضاف:«إذا كان الأمر كذلك، فهذا سيدفعه أكثر، لأن هذا دليل على قدراته ومستوى أدائه. في الوقت الحالي، يبدو الأمر وكأنه دفعة له».

وكان المنتخب الإنجليزي أنهى مباريات التجريبية أمام كوستاريكا وفاز بثلاثية نظيفة في أورولاندو.