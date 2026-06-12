بوكيتينو: استعدنا ريتشاردز.. وحسمنا أمر الحراسة

أصبح المدافع كريس ريتشاردز، جاهزًا رسميًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم بكأس العالم، وذلك بعد أقل من أربعة أسابيع من تعرضه لإصابة بالغة في كاحل القدم.

وصرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب في مؤتمر صحافي الخميس بأن ريتشاردز «متاح للاختيار» عندما أمام الباراجواي الجمعة.

وأضاف بوكيتينو: «سنقرر ما إذا كان سيبدأ المباراة أساسيًا أم سيشارك من مقاعد البدلاء. لقد بذل طاقمنا الطبي وفريق الأداء جهدًا كبيرًا في تعافي ريتشاردز. إنه لشعور رائع أن يكون لدينا 26 لاعبًا متاحين للاختيار».

ويعتبر ريتشاردز أفضل مدافع في المنتخب الأمريكي وعنصرًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية بكأس العالم، لكنه تعرض للإصابة في 17 مايو الماضي أثناء تواجده مع فريق كريستال بالاس الإنجليزي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وغاب ريتشاردز عن مباراتي المنتخب التجريبيتين خلال الأسبوعين الماضيين، لكنه قال الأربعاء إن «كاحله على ما يرام. ربما يكون متورمًا قليلََا، لكن لا شيء لا يمكن علاجه بالضمادة. إن كان هناك وقت للتضحية، فهو الآن».

كما كشف بوتشيتينو أنه اختار حارس المرمى الأساسي للمباراة الافتتاحية، لكنه رفض الكشف عن هويته.

وكان مات فريز، هو حارس المرمى الأساسي للمنتخب في معظم مبارياته العام الماضي، فيما يبدو مات تيرنر، حارس مرمى في مونديال قطر 2022، مرشحًا أيضا للحراسة في النسخة الحالية.