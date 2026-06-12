الأمريكان يتسلحون بموهبة بوليسيتش

يدرك زملاءُ الجناح كريستيان بوليسيتش في المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، بينما يستعدُّون لخوض مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم، مساء الجمعة، أمام الباراجواي.

ويُعدُّ بوليسيتش، نجم ميلان الإيطالي، اللاعبَ الأكثر إنجازًا وشهرةً في المنتخب، بالتزامن مع استضافة بلاده كأس العالم.

ولم يحظَ سوى عددٍ قليلٍ من اللاعبين البارزين في العقود الماضية بهذا التزامن بين الموهبةِ والتوقيت المناسب، من بينهم نخبةٌ من أساطير جيلهم: زين الدين زيدان مع فرنسا 1998، ومايكل بالاك مع ألمانيا 2006، ونيمار مع البرازيل 2014.

ومن أرض الملعب إلى المدرَّجات، يتطلَّع الجميع لبوليسيتش للقيادة وتسجيل الأهداف، آملين أن يسهم عقده الكامل من النجاح الدولي مع ناديه ومنتخب بلاده في دفع منتخبهم، الذي كان متوسط المستوى، إلى آفاقٍ جديدةٍ على ملاعبه.

وقال زميله تايلر آدامز: «لا أستطيع حتى تخيُّل حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. منذ صغره، كان أمل كرة القدم الأمريكية».

أما بوليسيتش، فقال بدوره في المعسكر التدريبي بمقاطعة أورانج: «أشعر فقط بأن حولي كثيرًا من اللاعبين المميَّزين، لا أشعر حقًا بأنني مضطرٌ إلى فعل أي شيءٍ بمفردي. سأبذل قصارى جهدي. أريد مساعدة الفريق، وهم يتوقَّعون الكثير مني، لكنْ وجود هؤلاء اللاعبين حولي يُسهِّل عليَّ الأمر كثيرًا».