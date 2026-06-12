ديفز يربك حسابات كندا أمام البوسنة

بات من المؤكد غياب الظهير الأيسر ألفونسو ديفز، عن مباراة المنتخب الكندي الأول لكرة القدم في أولى مبارياته بكأس العالم أمام البوسنة والهرسك، مساء الجمعة.

وتعرض نجم بايرن ميونيخ الألماني لتمزق عضلي في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ورغم أن اللاعب «25 عامًا» شارك في تدريبات خفيفة، لكنه ليس جاهزًا بعد للعب في كأس العالم.

وأكد الأمريكي جيسي مارش، مدرب المنتخب، في مؤتمر صحافي الخميس أن اللاعب لم يتعاف تمامًا بعد من إصابته في الفخذ.

وقال: «إنه يتعافى بطريقة جيدة للغاية، ونحن مستعدون لرفع مستوى تدريباته».

وأضاف:«نتمنى كثيرا أن يحقق تطور في الأيام المقبلة وفي الأسبوع المقبل، بحيث يكون قادرا على المشاركة».

وستواجه كندا، قطر وسويسرا يومي 19 و24 يونيو في باقي مبارياته بالمجموعة الثانية.