كوريا تقلبها على التشيك وتفتح أبواب الانتصارات الآسيوية

استهلَّ المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بانتصارٍ ثمينٍ بعد أن قلبَ تأخره أمام التشيك بهدفٍ إلى فوزٍ بـ 2ـ1 ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر المنتخب التشيكي بالتسجيل عبر لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 59، وردَّت كوريا الجنوبية بهدفين متتاليين، سجلهما هوانج إن بيوم، وأوه هيون جيو في الدقيقتين 67 و80 على الترتيب.

وأصبح هذا الفوزُ الثالثَ على التوالي لمنتخب كوريا الجنوبية على أحد المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، إذ سبق أن انتصر 2ـ0 على ألمانيا في دور المجموعات بنسخة 2018، لكنَّه ودَّع البطولة من هذا الدور، ثم انتصر 2ـ1 على البرتغال في الدور ذاته بالنسخة التالية التي نُظِّمت في قطر عام 2022، وودَّع البطولة هذه المرَّة من دور الـ 16 بالخسارة أمام البرازيل.

وحقَّق منتخب كوريا الجنوبية الفوز الخامس في تاريخ لقاءاته مع المنتخبات الأوروبية بالمونديال بشكلٍ عامٍّ.

بذلك، حصلت كوريا على أول ثلاث نقاطٍ في مسيرتها بالمجموعة، وحلَّت في المركز الثاني بفارق هدفٍ واحدٍ خلف منتخب المكسيك "المتصدر"، المتساوية معه في الرصيد عقب فوزه 2ـ0 على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال، الخميس.

في المقابل، بقي منتخب التشيك، الذي عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 20 عامًا، بلا رصيدٍ في المركز الثالث.

وتمَّ توزيع المنتخبات الـ 48 المشارِكة في المونديال على 12 مجموعةً، بواقع أربعة منتخباتٍ في كلِّ مجموعةٍ، وسيتأهل المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية، إضافةً إلى أفضل ثمانية منتخباتٍ حاصلةٍ على المركز الثالث.