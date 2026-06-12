أجيري: لم أسمع صافرات الاستهجان.. والبداية أصابتنا بالرهبة

كشف خافيير أجيري، مدرب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، عن أن لاعبيه نجحوا في التغلُّب على رهبة البداية قبل تحقيق أول انتصارٍ لهم في مباريات الافتتاح بكأس العالم بالفوز على جنوب إفريقيا 2ـ0، الخميس.

ولم يسبق للمكسيك أن فازت بمباراتها الأولى في المونديال خلال سبع مشاركاتٍ سابقةٍ، مسجلةً خمس هزائم، وتعادلين في ظهورها بالبطولة.

لكنْ فريقُ أجيري كان مسيطرًا طوال المباراة أمام منتخب جنوب إفريقيا على ملعب أستيكا، وحقق ثلاث نقاطٍ، وضعته بقوةٍ على طريق التأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة الأولى.

مع ذلك، أوضح المدرب أن لاعبيه اضطروا إلى تجاوز بعض توتر اليوم الافتتاحي لتحقيق النتيجة.

وقال: "عندما تبدأ كأس العالم من الطبيعي أن ترتجف ساقاك. لم يحدث خلال 25 عامًا أن عانى أحدٌ من تشنجاتٍ، لكنْ ثلاثة لاعبين أصيبوا بتشنجاتٍ الخميس".

وأضاف: "شعرنا بالرهبة عندما رأينا الملعب. داهمت اللاعبين رهبة المسرح قليلًا، لكننا لم نعانِ، وكان في إمكاننا تسجيل أربعة أهدافٍ، وكان يمكن أن تكون النتيجة مختلفةً تمامًا".

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة بعض صيحات الاستهجان من جماهير أصحاب الأرض غير الراضية.

وذكر أجيري أنه لم يسمع صافرات الاستهجان، لكنَّه أقرَّ بأن للجماهير الحق في التعبير عن استيائها.

وأكمل: "لم أسمع صافرات استهجانٍ، لكن كان يمكن أن تنتهي المباراة 4ـ0. النتيجة 2ـ0 ليست كبيرةً، لكننا حصلنا على ثلاث نقاطٍ، وهذا أمرٌ رائعٌ".

وأردف المدرب: "إذا كان هناك مَن يُطلق صافرات الاستهجان، فمن واجب لاعبي المكسيك أن يتأكدوا من عدم تكرار ذلك، لكن ذلك لم يؤثر فينا".