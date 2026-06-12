هوانج.. أحبط التشيك وانتزع أفضلية المواجهة

تُوِّج هوانج إن بيوم، لاعب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعبٍ في المباراة أمام التشيك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأسهم هوانج في انتصار منتخب بلاده الثمين بتسجيله هدف التعادل بعد تقدُّم التشيك عند الدقيقة 67 من عمر المباراة التي انتهت 2ـ1 للكوريين.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكوري الجنوبي سبعة ملايين يورو، ويشغل مركز خط الوسط الدفاعي، ويرتدي حاليًّا قميص فريق فينورد الهولندي.

ولعب هوانج 24 مباراةً مع الفريق الأوروبي الموسم الماضي في جميع المسابقات، وسجل هدفًا، وصنع خمسة.