افتتاح المونديال.. فوضى وتدافع وتحطيم مركبات

اشتبك عشرات المتظاهرين مع الشرطة خارج ملعب أستيكا، الخميس، في مكسيكو سيتي خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 التي جمعت منتخب المكسيك الأول لكرة القدم ونظيره الجنوب إفريقي أمام نحو 80 ألف متفرجٍ.

وتجمَّعت منذ ساعات الصباح الأولى مجموعاتٌ من المعلمين، وأقاربُ لمكسيكيين مفقودين، ونشطاءُ طلابٍ خارج الملعب في ظل انتشارٍ أمني كثيفٍ.

وتمكَّن بعض المتظاهرين من خرق الحواجز، وتبادلوا لكماتٍ مع عناصر الشرطة المكلَّفة بحماية محيط الملعب بعد لحظاتٍ من تسجيل المكسيك الهدف الأول في البطولة.

وحطَّم عددٌ قليلٌ من الشبان نوافذ مركباتٍ باستخدام العصي، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وأرسلت عناصرَ على الخيول لتطويق المتظاهرين الذين تفرَّقوا سيرًا على الأقدام.

وتواجه الحكومة المكسيكية منذ أسابيعَ احتجاجاتٍ، يقودها بشكلٍ أساسي معلمون، يطالبون بتحسين ظروف العمل.

ولفترةٍ من الوقت، بدا أن الاحتجاجات قد تمنع المدينة من إنشاء منطقةِ جماهيرَ رسميةٍ لكأس العالم في ساحة سوكالو الشهيرة.

لكنْ آلاف المشجعين تدفَّقوا إلى الساحة، الخميس، وتدافعوا، وتزاحموا لعبور الحواجز المعدنية، ما أدى إلى مشاهِدَ فوضويةٍ قبل وقتٍ قصيرٍ من صافرة بداية المباراة الافتتاحية.