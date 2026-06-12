أمام كندا.. دزيكو يقود البوسنة

أكد سيرجي بارباريز، مدرب منتخب البوسنة الأول لكرة القدم، جاهزية إدين دزيكو، قائد المنتخب، لخوض المباراة الأولى في كأس العالم أمام كندا، الجمعة.

وذكر بارباريز، أن اللاعب، البالغ 40 عامًا، سيكون جاهزًا للمباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية، التي تضمُّ أيضًا قطر وسويسرا.

ولم يلعب دزيكو منذ منتصف مايو الماضي، إذ تأثَّر بإصابةٍ، تعرَّض لها، مارس، في مباراة ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم أمام إيطاليا، التي تمكَّن خلالها منتخب البوسنة من التأهل إلى المونديال.

وكان دزيكو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، قد انتقل إلى شالكة الألماني، وسجل 73 هدفًا للمنتخب في 148 مباراةً دوليةً.

ويستعدُّ المنتخب البوسني للمشاركة الثانية في كأس العالم بعد خوضه نسخة 2014 في البرازيل.

وفازت البوسنة على إيطاليا، لتتأهل للمرة الثانية إلى المونديال، وقال بارباريز: إن فريقه يمتلك خبرةً كبيرةً في مواجهة المنتخبات صاحبة المستوى الأفضل.

وأضاف: "بالطبع نحن المرشَّحون الأقل حظًّا. الطريق إلى البطولة لم يكن سهلًا".

وأوضح مدرب البوسنة، أن فريقه لديه القدرة على أن يُفاجئ منافسيه في المونديال.

وتابع: "أحب تلك المواجهات، لأن العالم سيعرفك جيدًا بعد حين".