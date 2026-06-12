البرازيل تودّع بطل العالم

توفي هيركوليز دي بريتو، لاعب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم السابق، الذي تُوِّج بكأس العالم مع بلاده عامَ 1970 في المكسيك، عن عمرٍ يناهز الـ 86 عامًا.

واشتُهر بريتو بقوَّته البدنية، وشكَّل ثنائيًّا دفاعيًّا مميَّزًا مع بيازا في قلب دفاع أحد أعظم الفرق في التاريخ، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأعرب الاتحاد البرازيلي عن حزنه لرحيل بريتو، في وقتٍ متأخرٍ الخميس، مشيرًا إلى أنه في هذه اللحظة العصيبة، يتقدَّم بخالص التعازي والمواساة لعائلته وأصدقائه وجماهيره.

وقال سمير زاود، رئيس الاتحاد: "رحل بريتو عنا. كان واحدًا من أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم البرازيلية. ستبقى إسهاماته في فوزنا بكأس العالم 1970 خالدةً في ذاكرتنا جميعًا".

وأضاف: "أتقدَّم بخالص التعازي والمواساة لعائلة هذا البطل البرازيلي. لعل روحه القتالية تكون مصدرَ إلهامٍ للاعبينا الذين سيشاركون بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

ووُلِدَ المدافع السابق 9 أغسطس 1939، وبدأ مسيرته الكروية في نادي فاسكو، ولعب لأنديةٍ كبرى مثل فلامنجو، وكروزيرو، وإنترناسيونال، وكورينثيانز، وبوتافوجو، وأتلتيكو بارانا.

وبفضل نجاحه مع هذه الفرق، كان انضمامه إلى المنتخب البرازيلي خطوةً طبيعيةً حيث أمضى ثمانية أعوامٍ في صفوفه، بين 1964 و1972، وخاض بالقميص الأصفر 61 مباراةً، وحقق 45 فوزًا، و11 تعادلًا، مقابل خمس هزائم.