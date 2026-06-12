ميونج بو: هزمتهم برسالتين

أكد هونج ميونج بو، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، أن لاعبيه نفَّذوا تعليماته حرفيًّا قبل المباراة أمام التشيك ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في كأس العالم 2026، الجمعة.

ونجح المدرب الكوري مع لاعبيه في تجاوز عقبة التشيك 2ـ1 بعد ‌التأخر بهدفٍ، سجله لاديسلاف كريتشي ‌بضربة ⁠رأسٍ في الشوط ⁠الثاني، إذ أحرز الكوريون هدفين عبر هوانج إن بيوم، وأوه هيون جيو، ليحصدوا ثلاث نقاطٍ حاسمة في افتتاح مشوارهم.

وقال هونج في مؤتمرٍ صحافي: "وجَّهت للاعبين رسالتين قبل المباراة، هما عدم الاستسلام ⁠حتى النهاية، والاتحاد واللعب ‌بروح الفريق الواحد. سواء ‌كنا في أرض الملعب، أم لا ‌علينا أن نلعب بوصفنا فريقًا واحدًا".

وجاء الفوز ‌على الرغم من عدم توفيق القائد سون هيونج مين، الذي أضاع خمسَ فرصٍ في الشوط الأول وحده قبل استبداله بأوه، الذي ‌سجل هدف الفوز لاحقًا.

ومع أنه أضاع عديدًا من الفرص، سارع المدرب للدفاع عن ⁠مهاجمه ⁠المخضرم قائلًا: "سون هو أفضل لاعبينا، وأيضًا قائدٌ متَّزنٌ جدًّا، ونعتقد أنه بذل قصارى جهده".

وأضاف: "الفريق يجب أن يُحسن استغلال الفرص".

وتساوت كوريا مع المكسيك بثلاث نقاطٍ، ما يضعها في مواجهةٍ حاسمةٍ مع منتخب البلد المشارك في استضافة البطولة، 18 يونيو الجاري.