الأرجنتين تجهز تاجليافيكو بتدريبات خاصة

خضع نيكولاس تاجليافيكو، مدافع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، لتدريباتٍ خاصَّةٍ من أجل تأهيله للعودة من جديدٍ إلى المشاركة مع زملائه، وخوض المباراة أمام المنتخب الجزائري ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيانٍ عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن تاجليافيكو، الذي كان يعاني من شدٍّ في عضلة ربلة الساق، خضع لتدريباتٍ مختارةٍ مع اختصاصي العلاج الطبيعي في الفريق على أرض الملعب، وصالة الألعاب الرياضية.

وفي سياقٍ متَّصلٍ، ذكر الاتحاد الأرجنتيني، أن نيكو باز، مهاجم المنتخب، واصل العمل في صالة الألعاب الرياضية، وتدرَّب على أرض الملعب مع اختصاصي علاجٍ طبيعي آخر.

وكان المنتخب الأرجنتيني أجرى حصةً تدريبيةً، الخميس، في مركز التدريبات بمقر إقامته في كانساس سيتي، وجاء الجزء الأول من المران في صالة الألعاب الرياضية، ثم خاض اللاعبون تدريباتٍ لمدة 15 دقيقةً أمام وسائل الإعلام.

وفي الجزء الثاني من الحصة، قاد ليونيل سكالوني، مدرب أبطال العالم، ومساعدوه تدريباتٍ بالكرة مع اللاعبين.

ويحضر المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم 2022، في المجموعة العاشرة بالبطولة إلى جانب الجزائر، والأردن، والنمسا.