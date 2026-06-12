قبل تركيا.. الأستراليون يتمسكون ببوبوفيتش

مدَّد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الجمعة، عقد توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأول، وذلك قبل أولى مواجهات كأس العالم 2026 أمام تركيا، الأحد المقبل، ليواصل مهمته حتى نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل.

وقال بوبوفيتش من ولاية كاليفورنيا الأمريكية: «يسعدني أن أواصل قيادة منتخب أستراليا حتى كأس آسيا، ومنذ اليوم الأول لتولي المهمة، حرصت على الموازنة بين المصالح طويلة الأمد للمنتخب، وتحقيق النتائج المطلوبة على المدى القصير، وكان الهدف الأول يتمثل في ضمان التأهل إلى كأس العالم».

من جانبه، أكد مارتن كوجيلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للعبة، أنَّ تمديد عقد بوبوفيتش يمثل خطوة مهمة للمنتخب، مضيفًا: «في الوقت الذي ينصب فيه التركيز حاليًّا على كأس العالم، فإن هذا التمديد يمنح الاتحاد وضوحًا واستقرارًا أكبر للتخطيط للمرحلة المقبلة بثقة كاملة، وصولًا إلى كأس آسيا».

وتولى بوبوفيتش قيادة المنتخب الأسترالي عام 2024 خلفًا للمدرب جراهام أرنولد، الذي يشرف حاليًّا على تدريب منتخب العراق، المشارك أيضًا في المونديال.

وخلال 18 مباراة قاد فيها المنتخب، حقق بوبوفيتش 10 انتصارات، مقابل أربعة تعادلات، ومثلها هزائم.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية نهائيات كأس آسيا خلال الفترة الممتدة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.

ويخوض المنتخب الأسترالي مشاركته السادسة على التوالي في نهائيات كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب الأمريكي، أحد مستضيفي البطولة، والباراجواي، إضافة إلى منتخب تركيا.