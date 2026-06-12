دموع في المؤتمر

ذرف دييجو جوميز، لاعب المنتخب الباراجوياني الأول لكرة القدم، الجمعة، الدموع خلال حضوره مؤتمرًا صحافيًّا قبل مواجهة المنتخب الأمريكي، فجر السبت، في افتتاح مشوار بلاده بمنافسات كأس العالم 2026. (الفرنسية)