رسميّا.. القادسية يوقّع مع أديداس

أعلن نادي القادسية، الجمعة، عن توقيع شراكة مع العلامة التجارية العالمية «Adidas⁠»، تتولى بموجبها الشركة توفير أطقم المباريات والتدريبات لفرق كرة القدم للرجال والسيدات وأكاديمية النخبة، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2026.

وسيتم الكشف عن تفاصيل الطقمين الأساسي والاحتياطي الجديدين لنادي القادسية عبر قنوات النادي وأديداس المختلفة ابتداءً من أواخر يونيو 2026.

وكانت مصادر «الرياضية» كشفت 8 أبريل الماضي عن أنَّ إدارة نادي القادسية أبرمت اتِّفاقًا مع شركة الملابس العالمية «أديداس»، ينصُّ على تزويد فرق النادي بالأطقم الموسم المقبل.

و«أديداس» شركةٌ عالميةٌ رائدةٌ في مجالها، وتُقدِّم خدماتها إلى عددٍ كبير من الأندية العالمية، من أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، أمَّا محليًّا فترتبط بالمنتخب السعودي، وناديي النصر والأهلي.