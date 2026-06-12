بعد الاستئناف.. جاسلي يستعيد المركز الثالث

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، الجمعة، إعادة المركز الثالث للفرنسي بيير جاسلي، سائق فريق ألبين في سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بعد إلغاء عقوبتين تعرض لهما خلال السباق.

وأصدر الفريق الفرنسي بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «نود أن نتوجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للسيارات وإدارة فورمولا 1 على الشفافية والتعاون اللذين أبدياه طوال عملية مراجعة القرار، وعلى التوصل إلى هذا الحكم، ينصب تركيز الفريق الآن بالكامل على سباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى هذا الأسبوع، والسعي إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة عبر السيارتين».

وأنهى جاسلي السباق في المركز الثالث، إلا أنَّه تلقى عقوبتين زمنيتين بواقع خمس ثوانٍ لكل منهما، بسبب تجاوزه السرعة المسموح بها داخل ممر الصيانة، بفارق 0.1 و0.4 كيلومتر في الساعة على التوالي، ما أدى إلى تراجعه في الترتيب النهائي إلى المركز السابع.

وطعن فريق ألبين في العقوبتين، ونجح في استئناف القرار، بعدما تبيّن وجود خلل يتعلق بتوقيت احتساب المخالفتين.

وكان جاسلي واحدًا من خمسة سائقين تعرضوا لعقوبات زمنية قدرها خمس ثوانٍ، بسبب تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة خلال سباق موناكو، إلى جانب البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، والبريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، والأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو.