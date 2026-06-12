استعداد تركي

شارك لاعبو المنتخب التركي الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية، تأهبًا لمواجهة أستراليا، صباح الأحد المقبل، في أولى مباريات الفريق بمنافسات كأس العالم 2026. (رويترز)