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استعداد تركي

2026.06.12 | 03:21 pm
شارك لاعبو المنتخب التركي الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية، تأهبًا لمواجهة أستراليا، صباح الأحد المقبل، في أولى مباريات الفريق بمنافسات كأس العالم 2026. (رويترز)
استعداد تركي

استعداد تركي

استعداد تركي

استعداد تركي