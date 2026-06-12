واتفورد ينعى الأسطورة

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، الجمعة، وفاة كيني جاكيت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، الذي ​قضى مسيرته الكروية بأكملها في صفوف النادي لاعبًا، وشارك في ظهوره الوحيد حتى الآن في نهائي كأس الاتحاد، قبل أن يتولى تدريبه لاحقًا عن عمر يناهز 64 ‌عامًا.

وقال سكوت دوكسبيري، ⁠رئيس ⁠مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لواتفورد، عبر بيان صحافي: «يحمل كيني مكانة الأسطورة هُنا بعد إنجازاته الرائعة لاعبًا ومدربًا، فقد النادي واحدًا من أبنائه المخلصين».

وأضاف دوكسبيري: «نيابة عن الجميع في نادي واتفورد، أتقدم بخالص التعازي لزوجته سامانثا وابنيه ديفيد ورايان، الذي يعمل معنا ​اليوم، مواصلًا مسيرة ​الإرث الذي تركه والده».

وولد اللاعب ‌الدولي الويلزي ​السابق ‌في ⁠واتفورد، ​وانضم إلى النادي الذي ⁠لعب له والده فرانك جاكيت أيضًا، في عُمر 12 عامًا، ليمضي مسيرته بأكملها هُناك ويخوض 428 مباراة.

وكان جاكيت ضمن تشكيلة الفريق التي احتلت ⁠المركز الثاني في الدوري بموسم ‌1982ـ1983، وهو ‌أفضل ترتيب في تاريخ ​النادي، كما ‌شارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ‌عام 1984، الذي خسره الفريق أمام إيفرتون.

وبدأت مسيرته التدريبية في واتفورد أيضًا، لينتقل بعدها إلى تدريب عدة أندية ‌من بينها سوانزي سيتي، وولفرهامبتون واندرارز وبورتسموث.