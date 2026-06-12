يوفنتوس يُعيّن كارنيفالي مديرا عاما

عيّن نادي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، جيوفاني كارنيفالي، مديرًا عامًا جديدًا للنادي، خلفًا للفرنسي داميان كومولي، الذي غادر منصبه بعد موسم واحد.

وأكد النادي، في بيان صحافي رسمي، على أن كومولي، المدير الرياضي السابق لأندية مثل توتنام وليفربول الإنجليزيين، والرئيس السابق لنادي تولوز الفرنسي بين 2020 و2025، أنهى مهامه في يوفنتوس بالتراضي.

وأضاف البيان: «خلال مسيرة كارنيفالي، أسهم بشكل حاسم في نمو نادي ساسوولو وترسيخ مكانته، ليصبح نموذجًا في الاستدامة والابتكار وتطوير المواهب وخلق القيمة داخل وخارج الملعب».

من جانبه، أعرب كارنيفالي عن فخره بالانضمام إلى يوفنتوس، قائلًا : «أنا فخور ومتشرف بالانضمام إلى نادٍ غني بالتاريخ والهوية، أشكر النادي والمساهم الأكبر وجون إلكان على الثقة التي مُنحت لي، أدخل هذه التجربة بإحساس عالٍ بالمسؤولية».

وخلف كومولي الإيطالي كارنيفالي، البالغ من العمر 65 عامًا، والذي صنع اسمه من خلال دوره البارز في تطوير المواهب والتعاقدات في نادي ساسوولو منذ 2014، حيث أسهم في جعل النادي أحد الأسماء المستقرة في الدوري الإيطالي.

ويُعود سبب رحيل كومولي عن يوفنتوس نتيجة تراجع النتائج، وخلافات داخلية بشأن سياسة الانتقالات مع لوتشانو سباليتي، مدرب الفريق الأول، الذي تم تمديد عقده حتى 2028 أبريل الماضي.

وتولى سباليتي المهمة لإنقاذ موسم الفريق، وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد إقالة الكرواتي إيجور تودور، أكتوبر الماضي، إلا أن فريق «السيدة العجوز» أنهى الموسم في المركز السادس مكتفيًا بالتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إضافة إلى وداعه دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من التصفيات أمام غلطة سراي التركي بنتيجة إجمالية 7ـ5.