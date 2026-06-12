تأهب «أسود الأطلس»

تأهب لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الجمعة، بحصة تدريبية، قبل افتتاح أولى مواجهات «أسود الأطلس» في مونديال 2026 أمام المنتخب البرازيلي، فجر الأحد المقبل (المركز الإعلامي ـ المنتخب المغربي)