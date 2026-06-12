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تأهب «أسود الأطلس»

2026.06.12 | 04:09 pm
تأهب لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الجمعة، بحصة تدريبية، قبل افتتاح أولى مواجهات «أسود الأطلس» في مونديال 2026 أمام المنتخب البرازيلي، فجر الأحد المقبل (المركز الإعلامي ـ المنتخب المغربي)
تأهب «أسود الأطلس»

تأهب «أسود الأطلس»

تأهب «أسود الأطلس»

تأهب «أسود الأطلس»