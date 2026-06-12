باهبري يشترط 4 ملايين على الدرعية

قطعت إدارة نادي الدرعية شوطًا كبيرًا في استقطاب هتان باهبري، مهاجم فريق الخلود الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن باهبري اشترط الحصول على 4 ملايين ريال مقابل التوقيع لمدة عام واحد، ولا يزال التفاوض مستمرًا بين الطرفين.

ولعب باهبري مع الخلود الموسم الماضي 36 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 وصنع 7 أهداف.

وتعد تجربة باهبري «33 عامًا» مع الخلود السادسة في انتقالاته بين الأندية السعودية، بعد بدايته مسيرته الكروية مع الاتحاد في 2011، مرورًا بالخليج لمدة عام واحد، ثم عاد إلى صفوف النادي الغربي، قبل أن يرتدي قميص الشباب بدءًا من 2016.

وانتقل باهبري إلى صفوف الهلال في 2018، وعاد مجددًا للشباب منذ 2021.

وفي سبتمبر 2024 وقع مع التعاون، ولعب في صفوفه 27 مباراة بجميع المسابقات، سجل هدفين، وصنع مثلهما.

يشار إلى أن الدرعية سيلعب للمرة الأولى في دوري روشن السعودي الموسم الجديد بعد صعوده ثالثًا من الأولى على حساب العلا.