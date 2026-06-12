إلفيرسبيرج يخطف موهبة البايرن

أعلن نادي إلفيرسبيرج، الصاعد حديثًا للدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، الجمعة، تعاقده مع موريس كراتينماخر، لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الأول، قادمًا من بايرن ميونيخ.

وقال كريستيان ويبر، المدير الرياضي في النادي الألماني :«كراتينماخر أظهر قدراته بشكل مثير للإعجاب في دوري الدرجة الثانية، يناسب متطلباتنا في مركز الجناح تمامًا».

من جهته، أعرب كراتينماخر عن سعادته بالانتقال إلى إلفيرسبيرج، مضيفًا :«كان هدفي دائمًا أن ألعب في «البوندسليجا» وعملت بكل قوة من أجل هذا، انضمامي الآن إلى نادٍ رائع ومدار بشكل ممتاز مثل نادي إلفيرسبيرج يملأني فخرًا».

وحصل كراتينماخر، صاحب الـ20 عامًا، الذي يلعب في مركز الجناح على عقد مدته أربعة أعوام مع إلفيرسبيرج.

ولعب كراتينماخر من قبل لفريق هيرتا برلين، في دوري الدرجة الثانية، على سبيل الإعارة.

وقضى كراتينماخر عدة أعوام في أكاديمية بايرن ميونيخ، قبل أن ينتقل إلى اونترهاتشينج لمدة سبعة أعوام، ثم عاد لبايرن ميونيخ 2024 ولكن أعير لأولم في موسم 2024ـ 2025 ثم أعير لهيرتا برلين الموسم الماضي.