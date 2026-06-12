كندا تبحث عن التاريخ أمام البوسنة

تنتظر الجماهير الكندية لحظة تاريخية في ملعب «بي إم أو فيلد» في تورنتو، حيث سيخوض منتخبها الأول لكرة القدم أولى مبارياته بكأس العالم 2026، التي ينظمها مع المكسيك وأمريكا، في مواجهة البوسنة والهرسك، الجمعة.

ويشارك منتخب كندا في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له المشاركة في نسختي 1986 و2022، دون أن يحقق أي فوز، مكتفيًا بتسجيل هدفين في النسخة الماضية في قطر.

وكانت مشاركة منتخب كندا في مونديال قطر بمثابة درس أرادت الكرة الكندية أن تستفيد منه جيدًا في إعدادها لمونديال 2026، وعلى الرغم من ذلك فإن المدرب الأمريكي جيسي مارش يعلم جيدًا مدى صعوبة المهمة.

وستكون مواجهة البوسنة هي الأولى من أصل ثلاث مواجهات في دور المجموعات، حيث سيلتقي المنتخب الكندي في المباراة الثانية مع نظيره القطري 18 يونيو الجاري، ويختتم دور المجموعات بمواجهة سويسرا في 24 من الشهر ذاته.

ويعلم مارش ولاعبوه أهمية الفوز على البوسنة في المباراة الأولى، وهو الأمر الذي به الكثير من الأبعاد المهمة، ومنها تحقيق فوز تاريخي هو الأول في تاريخ كندا بالبطولة، وكذلك رفع الروح المعنوية للاعبين والجماهير، خاصة أنَّ تنظيم جزء من البطولة على أرض كندا يعد حدثًا تاريخيًّا في بلد تعد رياضة هوكي الجليد هي الرياضة الأكثر شعبية بها.

وحقق المنتخب الكندي فوزًا وحيدًا في آخر أربع مباريات تجريبية خاضها استعدادًا للمونديال، لكنه لم يخسر أي مباراة، واستفاد الفريق ومدربه من دروس تلك الفترة استعدادًا للمعترك العالمي.

على الجانب الآخر، يقود المهاجم المخضرم إدين دجيكو آمال البوسنة في تحقيق إنجاز بالمونديال، في المشاركة الثانية للفريق الذي يدربه سيرجي بارباريز.

وقاد بارباريز المنتخب البوسني إلى المونديال بعد الفوز على إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، بضربات الترجيح، مارس الماضي، في نهائي الملحق الأوروبي، وهو إنجاز تاريخي للفريق الذي قضى الأعوام الماضية، منذ 2014، في محاولات فاشلة للوصول إلى المونديال.

وإلى جانب دجيكو، توجد أسماء أخرى بالمنتخب البوسني مثل سياد كولاسيناك، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق وأتالانتا الإيطالي الحالي، وإرمين ديميروفيتش، مهاجم شتوتجارت الألماني، كما يعج الفريق باللاعبين المحترفين في الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية الكبرى.

لكن الفريق سيواجه مهمة صعبة أمام المنتخب الكندي المتحمس على أرضه ووسط جماهيره، والساعي إلى تحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، فيما سبق لمنتخب البوسنة الفوز لمرة واحدة وذلك في نسخة عام 2014 على حساب إيران.

ويتمنى دجيكو ورفاقه أن يكونوا في الموعد لتحقيق فوز تاريخي للبوسنة في المونديال، وقد يكون ذلك الفوز ذا ثمن غالٍ في حال نجح الفريق في المنافسة على بطاقتي الصعود المباشر أو الحصول على المركز الثالث الذي يتأهل صاحبه من ضمن أفضل ثمانية منتخبات في البطولة احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.