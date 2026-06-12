رحيل أيقونة الرسم عن 88 عاما

توفي الرسام البريطاني ديفيد هوكني، الذي يعد ضمن أيقونات الفن في القرن العشرين، عن عمر يناهز 88 عامًا، حسبما أعلنت مسؤولة الدعاية الخاصة به.

ولد هوكني في شمال إنجلترا ولكن عاش أغلب حياته في كاليفورنيا الجنوبية، وكانت ضواحيها التي تغمرها أشعة الشمس عنصرًا رئيسًا في أعماله.

ولاحقًا عاد إلى أوروبا حيث عثر على إلهام جديد في التلال الخضراء لمسقط رأسه يوركشير وحقول منطقة نورماندي بفرنسا وأشجارها. وأصبح واحدًا من أكثر الرسامين المخضرمين في بريطانيا وبيعت أعماله في المزادات بأسعار قياسية.



وكان هوكني رمزًا معروفًا في ساحات الفن البريطانية والأمريكية المتأرجحة في ستينيات القرن الماضي حتى قبل أن يصل عمر الثلاثين. وكانت لوحاته مميزة بنفس القدر، حيث جسد الكثير منها عالمًا أشبه بالخيال من الإضاءة المتلألئة على المياه والنوافذ.

وتراوح تأثره الفني من رسامي البورتريهات الذين يرجعون لعصر النهضة إلى رسام الطبيعة الإنجليزي الذي يرجع للقرن التاسع عشر «جيه إم دبليو ترنر»، وتجارب بابلو بيكاسو في التكعيبية، وفن البوب الأمريكي الذي يرجع للقرن العشرين.