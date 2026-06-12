«فيفا»: الحرس القديم يتراجع في صفوف الأخضر

تراجع حضور الحرس القديم في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم الجارية، وفق وصف موقع الاتحاد الدولي «فيفا» الرسمي.

وقال «فيفا»: «إن المنتخب السعودي، يستعد لمواجهة إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة بعد نحو ثلاثة أعوام ونصف من أكثر اللحظات الخالدة في كأس العالم 2022 بالفوز على الأرجنتين».

وسيبدأ الأخضر مشواره في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة، في رحلة تقوده بين ثلاث مدن أمريكية مختلفة، إذ يفتتح مشاركته أمام أوروجواي في ميامي، قبل مواجهة إسبانيا في أتلانتا، ثم يختتم دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في فيلادلفيا.

ويصل الأخضر إلى النهائيات العالمية بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى المهمة قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وذكر موقع «فيفا»، أن حضور الحرس القديم قل في قائمة المنتخب السعودي، ربما لا يوجد ما يعكس حجم التغيير الذي شهده الأخضر خلال آخر الأعوام أكثر من النظر إلى قائمة اللاعبين التي اختارها دونيس للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال: «بين التقدم في العمر والإصابات وتراجع المستوى وتغير الرؤية الفنية، تغيب مجموعة كبيرة من الأسماء التي شكلت العمود الفقري للمنتخب السعودي خلال العقد الأخير».

وأضاف:«يأتي سلمان الفرج في مقدمة الغائبين بعدما شارك في 66 مباراة دولية منذ ظهوره الأول 2012، وكان من الركائز الأساسية في الفريق، قبل أن يتراجع حضوره تدريجيًا. كما يغيب ياسر الشهراني ومحمد البريك وسلطان الغنام وعلي البليهي وعبد الله عطيف وعبد الله مادو وهتان باهبري، وهي أيضًا أسماء كانت حاضرة مع المنتخب في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022».

وتابع موقع «فيفا»: «في المجمل، لا تضم قائمة 2026 سوى عشرة لاعبين من أصل 26 كانوا حاضرين في قطر 2022، ما يعني غياب 16 لاعبًا عن النسخة الجارية. ويعكس هذا الرقم حجم التحول الذي شهده المنتخب السعودي خلال فترة قصيرة نسبيًا».