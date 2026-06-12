جائزة كاتالونيا.. راسل الأسرع في الأولى

سجل البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، أسرع زمن خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة لجائزة كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة، متفوقًا على الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين.

وحقق راسل أفضل لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و16.363 ثانية، بينما جاء شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث على متن سيارته فيراري المطوّرة، بفارق نصف ثانية عن المتصدر.

وشكلت النتيجة دفعة معنوية مهمة لراسل بعد أسابيع صعبة من النتائج المتواضعة، في وقت غاب فيه زميله الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم، عن الحصة ضمن مجموعة من السائقين الأساسيين، الذين أفسحوا المجال أمام السائقين المبتدئين للمشاركة، تنفيذًا للوائح البطولة.

ويُلزم الاتحاد الدولي للسيارات كل سائق أساسي بالتخلي عن مقعده مرتين خلال الموسم، لصالح سائقين احتياطيين أو مبتدئين، وغالبًا ما تُستغل جولة برشلونة لهذا الغرض.

وشارك الدنماركي فريد فيستي بدلًا من أنتونيلي، فيما حل السويدي دينو بيجانوفيتش مكان البريطاني لويس هاميلتون في فيراري، والإيطالي ليو فورنارولي بدلًا من البريطاني لاندو نوريس في ماكلارين.

وكان فورنارولي أفضل السائقين المبتدئين أداءً بحلوله خامسًا، متقدمًا على بول آرون، الذي أنهى الحصة سادسًا، بعد مشاركته مع أودي بدلًا من الألماني نيكو هولكنبرج.

وعانى البرازيلي جابرييل بورتوليتو، سائق أودي الآخر، من مشاكل في التماسك، حيث خرج إلى المنطقة الحصوية واشتكى من أن سيارته تفتقر إلى التماسك.

وبدأ راسل الحصة بقوة مسجلًا 1:17.353 دقيقة على الإطارات المتوسطة، قبل أن ينتزع الهولندي ماكس فيرستابن الصدارة مؤقتًا باستخدام الإطارات اللينة بزمن 1:17.047 دقيقة، لكن سائق مرسيدس رد سريعًا بعد الانتقال إلى الإطارات اللينة، وسجل الزمن الأسرع للحصة.

واكتفى بياستري بالمركز الثاني من دون أن يتمكن أيّ سائق من تجاوز توقيته.

وجاء ليام لوسون سابعًا، تلاه بيجانوفيتش ثامنًا، وأرفيد ليندبلاد تاسعًا، فيما أكمل كولابينتو قائمة العشرة الأوائل.

في المقابل، واجه الإسباني كارلوس ساينس مشكلة أبقته في ممر الصيانة عند بداية الحصة، بينما تعذر على السائق البريطاني الشاب لوك براونينج الخروج من مرآب ويليامس بسبب عطل كهربائي.

وأنهى الفرنسي بيير جاسلي، سائق فريق ألبين، الذي تلقى دفعة معنوية بعد استعادة مركزه الثالث في سباق جائزة موناكو، إثر قبول استئناف فريقه، الحصة في المركز السابع عشر وسط شكوك حول وجود مشكلة في نظام التعليق بسيارته.