رونالدو يكشف عن نواياه.. ويراهن على الصاعدين

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم ومنتخب بلاده، الجمعة، عن تفاؤله الكبير قبل السفر من لشبونة إلى المعسكر في بالم بيتش بفلوريدا الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وقال رونالدو، صاحب الـ41 عامًا، والحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، في أول ظهور إعلامي له منذ انطلاق المعسكر التحضيري للمنتخب البرتغالي :«ندخل هذه البطولة بكثير من الأمل والطموح، كانت فترة التحضير جيدة جدًا، على الرغم من أنها كانت شاقة لأننا عملنا بجد، لكنني أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة».

وأضاف قائد النصر السعودي :«أنا متفائل للغاية، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد وأننا سنقدم بطولة قوية».

وعن الجيل الصاعد للمنتخب البرتغالي، تابع رونالدو : «جيل مميز جدًا وقادر على منح الجماهير البرتغالية الكثير من الأفراح».

ويستعد رونالدو لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وشدد النجم البرتغالي على أهمية البداية القوية في البطولة، مكملًا: «الأهم هو الفوز في المباراة الأولى، ثم الثانية والثالثة، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة، وبعدها التقدم خطوة بخطوة من مباراة إلى أخرى».

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم 2026، مساء الأربعاء المقبل، بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يلتقي أوزبكستان، وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وخاض المنتخب البرتغالي خلال الأيام الماضية مباراتين تجريبيتين أمام تشيلي ونيجيريا، وحقق الفوز في كلتيهما بنتيجة 2ـ1.