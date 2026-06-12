الاتحاد الألماني يعتذر بعد أزمة القمصان

اعتذر الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، عن تأخر وصول قمصان المنتخب الأول إلى الجماهير، بسبب الطلب الكبير ووجود مشكلات في سلاسل التوريد.

وأوضح اتحاد اللعبة أنَّ المشكلة تتعلق بالقمصان المخصصة «المطبوعة بالأسماء والأرقام»، حيث لم تكن هناك أعداد كافية من الحروف والأرقام المتاحة، مشيرًا إلى أنَّه تم حلها بالفعل، مؤكدًا عدم حدوث أيّ مشاكل جديدة في عملية الطباعة.

وذكر الاتحاد الألماني أنَّ الطلب على القمصان كان أعلى بثلاثة أمثال من المتوقع، وفقًا لتقديرات متجر الجماهير، التي استندت إلى مبيعات البطولات الكُبرى السابقة.

وجاء هذا التطور بعد انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، الذي يخوض المنتخب الألماني ضمن منافساته المباراة الأولى أمام منتخب كوراساو، الوافد الجديد على البطولة، الأحد المقبل.

وسجَّلت المباراة الافتتاحية للمونديال بين المكسيك وجنوب إفريقيا مشاهدات بلغت 10.038 مليون عبر قناة «زد دي إف» بنسبة مشاهدات بلغت 46.5 في المئة.

وتمثل هذه الأرقام زيادة كبيرة مقارنة بافتتاح مونديال 2022 بين قطر والإكوادور «6.209 مليون مشاهد، بنسبة 28.2 في المئة»، كما جاءت قريبة من افتتاح مونديال 2018 بين روسيا والسعودية «10.01 مليون مشاهد، 52 في المئة».

وعلى الرغم من ذلك، لم تصل أيّ من هذه المباريات إلى أرقام افتتاح يورو 2024، حيث تابع 22.49 مليون مشاهد فوز ألمانيا على إسكتلندا بنسبة 69 في المئة.