الطريس والعبكري في افتتاحية كندا والبوسنة

يظهر الحكمان السعوديان خالد الطريس ومحمد العبكري في مواجهة منتخب كندا الأول لكرة القدم والبوسنة والهرسك، الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، وفقًا لما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة.



وسيحضر الطريس في المباراة بصفته حكمًا رابعًا، فيما يتولى العبكري مهمة المساعد الاحتياطي، ضمن الطاقم التحكيمي الذي يدير المواجهة المقررة في مدينة تورونتو الكندية.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار ثلاثة حكام سعوديين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، هم خالد الطريس حكمًا للساحة، ومحمد العبكري حكمًا مساعدًا، وعبد الله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ضمن قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات البطولة.