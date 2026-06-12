شهد احتفال الاتحاد.. مارياني يقود الأخضر وأوروجواي

أعلنت اللجنة التحكيمية في الاتحاد الدولي «فيفا»، الجمعة، تعيين طاقم تحكيم إيطالي لمواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأوروجوياني، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم الثلاثاء المقبل على ملعب ميامي ستاديوم.

ويتكون الطاقم الإيطالي من موريزيو مارياني حكم ساحة، ومواطنيه دانييلي بيندوني، وألبرتو تيجوني مساعدين.

وموريزيو مولود في 25 فبراير 1982 في روما، ويُعد من الحكام الإيطاليين المخضرمين، بدأ مسيرته التحكيمية في الدوري الإيطالي «Serie A» عام 2013، وأصبح حكمًا مدرجًا على قائمة «فيفا» منذ 2019، وارتقى إلى فئة النخبة في الاتحاد الأوروبي 2024.

وأدار مارياني «44 عامًا» نهائي كأس العالم للشباب 2025 بين الأرجنتين والمغرب التي فاز بها المنتخب العربي، إضافة إلى مشاركته في العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس أمريكا 2024.

وتولى مارياني إدارة نهائي كأس الملك الموسم قبل الماضي حين توج الاتحاد على حساب القادسية بنتيجة 3-1.

ويُشارك مارياني في كأس العالم للمرة الأولى حكمًا رئيسًا، ويتميز بأسلوبه الهادئ والحازم.

وإجمالًا أدار مارياني 430 مباراة أشهر خلالها 1893 بطاقة صفراء، و149 حمراء، واحتسب 145 ركلة جزاء.

ويستعد الأخضر لافتتاح مشواره في البطولة العالمية بمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر.