إيلينا تنتفض وتُقصي حاملة اللقب

عادت إيلينا ريباكينا، لاعبة التنس، إلى طريق الانتصار، بعدما كانت على بُعد نقطتين فقط من وداع منافسات بطولة كوينز لكرة المضرب، مسجلة انتفاضة قوية، لتهزم تاتيانا ماريا، حاملة اللقب، بنتيجة 6ـ7 و7ـ5 و6ـ0، وتتقدم إلى دور الثمانية، الجمعة.

وشهد مستوى إيلينا تذبذبًا بشكل كبير في المجموعة ⁠الأولى، إذ بدأتها بقوة قبل ‌أن تتأخر ‌5ـ3. وأنقذت نقاط المجموعة ​عندما عادت لتفرض ‌شوطًا فاصلًا، لكنها خسرت المجموعة ‌في النهاية.

وارتكبت إيلينا أخطاء عديدة، وبدت في طريقها للخسارة عندما كانت النتيجة 4ـ5 0ـ30 في المجموعة الثانية، لكنها استعادت مستواها في اللحظة الحاسمة لتثأر لخسارتها أمام اللاعبة الألمانية الموسم الماضي.

من جهتها، أعربت تاتيانا صاحبة الـ38 عامًا، عن إحباطها لعدم حصولها على بطاقة دعوة، على الرغم من فوزها باللقب العام ‌الماضي، وبدت مصممة على إثبات وجهة نظرها إذ واصلت إزعاج ⁠إيلينا في المجموعة الثانية بضرباتها المنخفضة التي كانت تمر بسرعة على العشب.