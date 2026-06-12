دونيس يحاصر الأوروجواي بالفيديو

يفتح اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الجمعة، ملف مواجهة الأوروجواي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم الجارية.

وأوضح مصدر خاص بـ«الرياضية» أنَّ الجهاز الفني للأخضر سيقدم عبر الفيديو عرضًا فنيًّا مفصلًا عن الأوروجواي، مع التركيز على أبرز نقاط القوة والضعف، إلى جانب شرح الأسلوب التكتيكي الذي ينوي المدرب اليوناني الاعتماد عليه في المواجهة الافتتاحية.

وبيَّن المصدر أنَّ التشكيلة الأساسية المرشحة لخوض المباراة ستكون ذاتها التي شاركت أمام السنغال في آخر مواجهة تجريبية قبل انطلاق المونديال، دون تغييرات تُذكر، على أن يحسم دونيس قائمته النهائية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة بساعات.

وبدأ «الأخضر» تجريبية السنغال التي انتهت سلبية الأربعاء الماضي، بمحمد العويس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وحسّان تمبكتي ومتعب الحربي، وفي الوسط يلعب ناصر الدوسري وعبد الله الخيبري ومحمد أبو الشامات ومصعب الجوير، بينما يتكون الهجوم من سالم الدوسري وفراس البريكان.

ويواجه الأخضر إسبانيا 21 من الشهر ذاته، قبل لقاء الرأس الأخضر 27 يونيو.