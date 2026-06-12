الاتفاق ينتظر موافقة الرابطة

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة ترقب إدارة نادي الاتفاق موافقة رابطة الدوري السعودي، من أجل استكمال إجراءات التعاقد مع المهاجم السويدي جوردان لارسون، ضمن خطتها لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف لـ«الرياضية» مصدر اتفاقي عن أنَّ إدارة النادي قدَّمت عرضًا ماليًّا يبلغ مليون دولار، إضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء والنتائج، في حين يتمسك نادي كوبنهاجن الدنماركي بالحصول على 1.5 مليون دولار للموافقة على انتقال اللاعب.

ويُعد جوردان لارسون «28 عامًا» أحد أبرز المهاجمين السويديين في الأعوام الأخيرة، وهو نجل النجم السويدي السابق هنريك لارسون. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي هوجابورج السويدي قبل انتقاله إلى هيلسينجبورج، ثم خاض تجربة ناجحة مع نادي نورشوبينج، حيث برز بشكل لافت وسجَّل العديد من الأهداف، لينتقل بعدها إلى سبارتاك موسكو الروسي. كما خاض لارسون عدة تجارب احترافية مع أندية آيك سولنا السويدي وشالكة الألماني على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى كوبنهاجن الدنماركي، حيث أسهم في تحقيق عدد من النجاحات المحلية وشارك في البطولات الأوروبية، كذلك مثَّل المنتخب السويدي الأول في العديد من المناسبات الدولية.