ثيو الهلال يغيب عن تدريبات «الديوك»

يغيب وليام ساليبا وثيو هيرنانديز، ثنائي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن تمرين «الديوك» الجمعة، قبل أربعة أيام من افتتاح مشوارهم في مونديال 2026 بمواجهة السنغال، حسبما أعلن الجهاز الفني.

وسيخضع ساليبا لبرنامج تدريبي فردي، فيما سيتم إراحة هيرنانديز.

وأكد الطاقم الفني «عدم وجود ما يدعو للقلق».

ويعاني ساليبا من آلام في الظهر منذ أسابيع عدة. وكان قد انضم متأخرًا إلى معسكر المنتخب بعد خسارة أرسنال الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إذ أُعفي من خوض المباراة التحضيرية الأولى أمام كوت ديفوار في 4 يونيو في نانت.

وشارك في الشوط الثاني من المباراة التجريبية أمام إيرلندا الشمالية في 8 يونيو في ليل، قبل أن يفسح المجال بين الشوطين لماكسانس لاكروا.

في المقابل، شارك هيرنانديز بشكل أساسي في المباراتين.