المنشطات توقف جوداف 4 أشهر
أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، إيقاف العداءة الإثيوبية جوداف تسيجاي، الحائزة على برونزية أولمبياد طوكيو، وبطلة العالم مرتين، لمدة أربعة أشهر بعدما جاءت نتيجة اختبار خضعت له في ديسمبر الماضي إيجابية لمادة محظورة.
وجاءت عينة جوداف صاحبة الـ29 عامًا، المتخصصة في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، إيجابية لـ «ليتروزول» والتي قالت العداءة إن طبيبًا وصفه لها لعلاج حالتها.
وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى في بيان: «ستبدأ فترة إيقاف تسيجاي من 1 يونيو الجاري حتى 30 سبتمبر المقبل».
وألغيت النتائج التي حققتها في المسابقات اعتبارًا من الخامس من ديسمبر العام الماضي.
وتقدمت العداءة، التي فازت ببرونزية سباق 5000 متر في طوكيو، بطلب للحصول على استثناء للاستخدام العلاجي لليتروزول في فبراير الماضي.
وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى: «رغم استيفاء شروط الاستخدام العلاجي، رُفض الطلب المقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لمنح استثناء بأثر رجعي في هذه الحالة».