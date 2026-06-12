المنشطات توقف جوداف 4 أشهر

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، ​إيقاف العداءة الإثيوبية جوداف تسيجاي، الحائزة على برونزية أولمبياد طوكيو، وبطلة العالم مرتين، لمدة أربعة أشهر بعدما جاءت نتيجة اختبار خضعت له في ‌ديسمبر ‌الماضي ​إيجابية ‌لمادة محظورة.

وجاءت ⁠عينة جوداف صاحبة الـ29 عامًا، ⁠المتخصصة في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، إيجابية لـ «ليتروزول» والتي قالت العداءة إن طبيبًا وصفه لها لعلاج حالتها.

وقالت وحدة ⁠نزاهة ألعاب القوى في ‌بيان: «ستبدأ ‌فترة إيقاف تسيجاي من ​1 ‌يونيو الجاري حتى 30 سبتمبر المقبل».

وألغيت النتائج التي حققتها في المسابقات اعتبارًا من الخامس من ديسمبر العام الماضي.

وتقدمت العداءة، التي فازت ببرونزية سباق ⁠5000 ⁠متر في طوكيو، بطلب للحصول على استثناء للاستخدام العلاجي لليتروزول في فبراير الماضي.

وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى: «رغم استيفاء شروط الاستخدام العلاجي، رُفض الطلب المقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لمنح استثناء ​بأثر رجعي ​في هذه الحالة».