3 تجريبيات تعد الخلود في إسبانيا

يستعد فريق الخلود الأول لكرة القدم للموسم الجديد بمعسكر خارجي في إسبانيا يمتد 25 يومًا حسبما كشف عنه النادي، الجمعة.

وينطلق المعسكر في 5 يوليو المقبل، ويستمر حتى الـ 29 منه، ويتضمن 23 حصة تدريبية بواقع 13 صباحية و10 مسائية بينها أربع فترات راحة، وتتخللها 3 مواجهات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وكانت «الرياضية» أشارت في 6 يونيو الجاري إلى أن فريق الخلود ال يفتتح معسكره الإعدادي للموسم الجديد في مدينة أليكانتي الإسبانية، تحت قيادة المدرب الإنجليزي ديس باكنجهام.

وتنتظر الخلود مشاركتان في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، إلى جانب كأس خادم الحرمين الشريفين.

واختتم الخلود الموسم المنتهي أخيرًا في المركز الـ14 بالدوري، كما نال وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسِر المباراة النهائية أمام الهلال 1ـ2.