142 لاعبا في الأولمبياد الخاص

انطلقت المسابقات المحلية للأولمبياد الخاص السعودي لكرة السلة والكرة الطائرة، الجمعة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، في مدارس جدة الدولية للمعرفة، وبمشاركة 11 ناديًا من مختلف مناطق السعودية.

ويشارك في المسابقات التي تستمر على مدى يومين، 142 لاعبًا ولاعبة، و23 مدربًا و19 إداريًا، و72 متطوعًا صحيًا، بإجمالي 256 مشاركًا.

وتأتي المسابقات ضمن جهود الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لتمكين ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية وتعزيز مشاركتهم الرياضية، إذ تتضمن برامج صحية ومجتمعية مصاحبة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تشمل هذه البرامج الفحوص الطبية ضمن برنامج اللاعبين الأصحاء في أربعة تخصصات صحية، وملتقى الأهالي الصحي الذي يهدف إلى تعزيز دور الأسرة ودعم الشمول المجتمعي، إلى جانب عدد من الفعاليات التفاعلية والتوعوية المصاحبة.