الثالثة تواليا.. قبضة الخليج إلى نصف نهائي آسيا

تأهل فريق الخليج الأول لكرة اليد إلى نصف نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، للمرة الثالثة تواليًا، وذلك إثر فوزه 32-27 على نظيره الدحيل القطري خلال المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، التي تستضيفها الكويت.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس»، أنهى الخليج الشوط الأول متقدمًا في النتيجة 18-12، فيما نال مجتبى آل سالم لاعب الفريق جائزة نجومية المباراة وهي المرة الثانية تواليًا بعد فوزه بها الجولة الماضية.

وكان الخليج كسب مباراته الأولى أمام الشارقة 32-30، وتعادل في مباراته الثانية 2-2 مع العربي القطري، وفاز في الثالثة على الكويت الكويتي 34-31، وعلى مواطنه برقان 26-25 حاصدًا 9 نقاط من 5 مواجهات.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعبًا، وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاتي، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وانطلقت النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية، هي: الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج، وتستمر حتى 15 يونيو الجاري.