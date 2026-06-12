الشهري: تمثيل السعودية.. أكبر فخر

أكد الحكم السعودي عبد الله الشهري أن اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم FIFA 2026 يمثل محطة استثنائية في مسيرته، معربًا عن فخره واعتزازه بتمثيل السعودية في أكبر محفل كروي عالمي، وبين نخبة حكام العالم.

وقال الشهري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «سعيد وفخور جدًا باختياري ضمن حكام كأس العالم 2026، فهذا الأمر يعني لي الكثير، ولم أكن أتوقعه حتى صدور الإعلان الرسمي، إنها لحظة عظيمة بالنسبة لي، ولا أعدّها إنجازًا شخصيًا فقط، بل انعكاسًا لأعوام طويلة من العمل الجاد والتضحيات، والدعم والثقة التي حظيت بها من كل من حولي».

وأضاف: «المشاركة بالنسبة لي تعني الشيء الكثير، فكوني مواطنًا وشابًا سعوديًا فهذا أكبر فخر، أن أكون حاضرًا وأمثل اسم السعودية بين أفضل حكام العالم، هذا شرف كبير ومسؤولية عظيمة على عاتقي، وأحرص وأسعى إلى تمثيل بلدي على أكمل وجه».

وتابع الشهري: «هذه المشاركة إضافة كبيرة لي وإنجاز أفتخر به، وبإذن الله تكون دافعًا وحافزًا كبيرًا لي ولجميع زملائي الحكام السعوديين في المستقبل للظهور في مثل هذا الحدث الكبير، وسأسعى لبذل كل جهدي، ولن أدخر أي قطرة عرق للظهور بالشكل والصورة المشرفة بحول الله».

وأكد الشهري أن التحكيم في كأس العالم يتطلب جاهزية ذهنية وبدنية عالية، مشيرًا إلى أن تجربته في أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي منحته أساسًا قويًا وثقة كبيرة، وأسهمت في تطوير قدراته للمنافسة على أعلى مستويات التحكيم.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هدفه في البطولة هو التعامل مع كل مباراة على حدة، وتقديم أفضل ما لديه في أي مهمة يكلف بها.