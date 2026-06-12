«فيفا»: أرقام حضور كوريا والتشيك موثقة

شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على دقة أرقام الحضور الجماهيري في مباراة كأس العالم بين منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك، بعد أن أظهرت بعض الصور آلاف المقاعد الفارغة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن «فيفا» أعلن عن حضور جماهيري وصل إلى 44.985 متفرجًا في ملعب «جوادالاخارا» في المكسيك صباح الجمعة، وهو رقم يقترب من السعة الكاملة للملعب، مما أثار تساؤلات عديدة لدى البعض حول مدى صحة هذا الرقم.

ومع ذلك، أكد الاتحاد الدولي أن أرقام الحضور تستند إلى «بيانات تشغيلية موثقة»، وتشمل جميع الحاضرين داخل «مساحة الملعب»، حسب البيان.

وأضاف متحدث باسم «فيفا» الجمعة: «تعكس أرقام الحضور الرسمية عدد التذاكر التي تم مسحها ضوئيًا وعدد المتفرجين الموجودين داخل مساحة الملعب، وليس التقييمات البصرية لإشغال المقاعد في أي لحظة خلال المباراة».

ويعمل «فيفا» بتعاون وثيق مع إدارات الملاعب وفرق بيع التذاكر لضمان استناد جميع الأرقام المنشورة إلى بيانات تشغيلية موثقة.

وأوضح البيان: «يرجى ملاحظة أنه خلال المباراة جوادالاخارا، شوهد العديد من المشجعين الذين يحملون تذاكر وهم يقفون في الممرات بدلًا من البقاء في مقاعدهم المخصصة طوال المباراة».