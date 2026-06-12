رونالدو: أنا بخير.. ألم تشاهدوا مبارياتي؟

سخر كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، من ما يتداول عن معاناته من مشاكل في اللياقة البدنية، وذلك قبل التوجه للمشاركة ببطولة كأس العالم، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال قائد النصر السعودي «41 عامًا» في تصريح لشبكة ESPN الجمعة: «من الناحية الجسدية؟ أنا بخير، ألم تشاهدوا مبارياتي؟».

وأعرب رونالدو عن سعادته بتحضيرات المنتخب لمباراته الافتتاحية في البطولة ضد الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل. وقال: «كانت الاستعدادات جيدة، وإن كانت مرهقة، لأننا بذلنا جهدًا كبيرًا».

وأضاف: «لقد سيطرنا على مجريات المباريات التجريبية، لكن الأهم هو انطلاق البطولة رسميًا في 17 يونيو من الشهر الجاري، في مباراتنا الأولى، وحينها سيشتد الضغط، وقتئذ سنرى الأبطال الحقيقيين».

ويأمل رونالدو في تحقيق لقبه الأول بكأس العالم خلال مشاركته السادسة في البطولة، معادلًا بذلك الرقم القياسي كأكثر اللاعبين المشاركين في نسخ البطولة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، علمًا بأنه لم يتمكن من هز الشباك خلال فوز بلاده في مباراتيه التجريبيتين أمام تشيلي ونيجيريا.

وكانت بعثة المنتخب البرتغالي غادرت لشبونة الخميس إلى معسكرها في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.