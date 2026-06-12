نوايا بييلسا.. نونيز يبدأ أمام الأخضر وفالفيردي في مركزين

أظهرت حصة تدريبية خاضها المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم، الجمعة، ملامح التشكيل الذي ينوي المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا البدء به أمام المنتخب السعودي، فجر الثلاثاء، في الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم.

ووفقًا لصحيفة «البايس» الأوروجويانية، قسّم بييلسا المنتخب إلى مجموعتين، الأولى الاحتياطية، وتدربت أولًا، ثم تلتها المجموعة الأخرى وضمّت أسماء التشكيلة الأساسية التي يعتزم استخدامها أمام السعودية.

وشملت المجموعة الثانية كلًا من: فيرناندو موسليرا، حارس المرمى، وجييرمو فاريلا، وسيباستيان كاسيريس، وماتياس أوليفيرا، وماتياس فينا، ومانويل أوجارتي، ورودريجو بينتانكور، وفيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، وماكسيميليانو أراوخو، وفيديريكو فيناس، وداروين نونيز، مهاجم الهلال.

وأشار التقرير الذي حرره الصحافي خوان بابلو روميرو إلى إمكانية تطبيق خطط عدّة بهذه الأسماء، على رأسها 4-3-3 المعتادة للمدرب، وكذلك 4-4-2، أو حتى 4-1-4-1 بوجود أوجارتي لاعب ارتكاز، ونونيز مهاجمًا صريحًا.

وشرح التقرير أن المدرب إذا اختار خطة 4-4-2 فسيلعب بمهاجمين في المقدّمة، مع وضع فالفيردي على الطرف الأيمن، وأراوخو لاعب ارتكاز إضافيًا.

أما إذا اختار خطة 4-3-3، فسيلعب أوجارتي وفالفيردي وبنتانكور في الوسط، وفيناس وأراوخو جناحين أيمن وأيسر.

ونوّه الصحافي إلى ندرة اعتماد بييلسا على ثنائي في خط المقدمة خلال فترة تدريبه المنتخب الأوروجوياني، مشيرًا إلى حدوث ذلك مرتين فقط، أولاهما أمام بوليفيا ضمن التصفيات المونديالية، والأخرى أمام كولومبيا لحساب نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا الأخيرة عندما خسر «السيليستي» 0ـ1.