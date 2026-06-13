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الديوك تستعد

2026.06.13 | 12:09 am
كثف المنتخب الفرنسي تحضيراته بحصة تدريبية في مدينة والثام الأمريكية، الجمعة تأهبًا لمواجهة السنغال، الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 (الوكالات)
الديوك تستعد

الديوك تستعد

الديوك تستعد

الديوك تستعد