الديوك تستعد

كثف المنتخب الفرنسي تحضيراته بحصة تدريبية في مدينة والثام الأمريكية، الجمعة تأهبًا لمواجهة السنغال، الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 (الوكالات)