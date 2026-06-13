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الديوك تستعد
2026.06.13 | 12:09 am
كثف المنتخب الفرنسي تحضيراته بحصة تدريبية في مدينة والثام الأمريكية، الجمعة تأهبًا لمواجهة السنغال، الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 (الوكالات)
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