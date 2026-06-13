ينبع وجازان والشرقية تهيئ مواقع متابعة المونديال

أعلنت غرفة ينبع إطلاق تجربة جماهيرية مميزة لعشاق كرة القدم تزامنًا مع منافسات كأس العالم 2026، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الزوار طوال فترة البطولة في أجواء حماسية وترفيهية متكاملة حسب تقرير بثّته، الجمعة، وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضحت الغرفة أن الفعالية ستوفر تجربة مشاهدة جماعية لمباريات المونديال، بما يتيح للجماهير متابعة منافسات البطولة في أجواء تفاعلية تعكس الحماس المصاحب لهذا الحدث الرياضي العالمي، وتجمع عشاق كرة القدم في مكان واحد للاستمتاع بأبرز مواجهات البطولة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود غرفة ينبع في دعم الفعاليات المجتمعية والترفيهية، وتعزيز الأنشطة التي تسهم في إثراء تجربة الأهالي والزوار، من خلال توفير بيئة تفاعلية تواكب الأحداث الرياضية العالمية.

وأشارت «واس» إلى سعي الغرفة من خلال هذه الفعالية إلى إتاحة فرصة مميزة لسكان محافظة ينبع وزوارها لمعايشة أجواء كأس العالم 2026، بما يعزز الحراك الترفيهي والاجتماعي ويواكب الاهتمام المتزايد بالأحداث الرياضية الدولية.

بدورها، هيأت أمانة جازان 27 موقعًا في المدينة ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها الرامية إلى توفير بيئة ترفيهية مناسبة وإتاحة مواقع مهيأة لمتابعة مجريات البطولة.

وشهدت مواقع العرض تجهيزات متنوعة شملت شاشات ومرافق وخدمات مساندة، بما يسهم في تقديم تجربة مشاهدة مميزة وإيجاد مساحات تفاعلية تجمع أفراد المجتمع في أجواء رياضية حماسية.

وحسب «واس» تأتي هذه المبادرة تحت شعار «نجتمع لنعيش شغف الكرة ونستمتع بأجواء كأس العالم 2026»، حيث تمتد مواقع العرض إلى مختلف محافظات المنطقة.

وبالمثل، هيأت أمانة المنطقة الشرقية عددًا من المرافق العامة، في المدن والمحافظات، لاستقبال الزوار وتمكينهم من عيش أجواء كأس العالم 2026، ضمن مبادرة «مدننا تشجع» التي تنفذها منظومة البلديات والإسكان في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.

وأوضحت أمانة الشرقية أن التجهيزات شملت تهيئة مواقع المشاهدة الجماهيرية في عدد من الحدائق، والساحات، والوجهات العامة، وتجهيزها بالخدمات والمرافق المساندة التي تسهم في توفير تجربة مشاهدة مريحة وآمنة للأهالي وزوار المنطقة.